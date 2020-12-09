«Врач сказал, что надо поесть»: голодающей восьмой день дольщице ЖК «Новомарусино» вызвали «скорую»

Помощь медиков понадобилась сибирячке, устроившей голодовку. Фото: КП

Сибирячке, участвующей в голодовке обманутых дольщиков ЖК «Новомарусино», стало плохо. Женщине вызвали «скорую помощь». Голодовку обманутые дольщики объявили 8 дней назад.

— Поднималось давление в течение дня до 170. Таблетками сбивалось до 150 и через час-полтора снова поднималось. Когда стало подниматься более 170, вызвали скорую. Врачи поставили укол. После этого давление стабилизировалось. Женщине рекомендовали не нервничать и регулярно принимать пищу, — рассказала КП-Новосибирск одна из участниц голодовки Татьяна Жук.

Напомним. 2 декабря, с обманутыми дольщиками встретился прокурор Новосибирской области и руководитель регионального министерства строительства. Новосибирцам разъяснили, что застройщик и правительство региона принимают меры по восстановлению их прав, стараясь завершить строительство долгостроев с ППК «Фонд».

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