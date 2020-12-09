Выжить на каникулах: врачи рассказали, чем опасны новогодние праздники

Врачи предупредили об опасностях в новогодние каникулы. Фото: Даба ДАБАЕВ

Терапевт Анна Землянухина рассказала о главных опасностях, которые нас подстерегают в новогодние каникулы.

Медик, предупреждает, что если выпил, то лучше на улицу нос не показывать, ведь можно упасть и уснуть на морозе. А это чревато переохлаждением. Кроме того, при падении можно что-нибудь себе повредить или даже сломать.

Также врач предупредила, что не стоит за праздничным столом переедать. Это опасно для здоровья. Человек неожиданно может оказаться на больничной койке.

— Возникают острые хирургические проблемы, например, острый панкреатит, острый холецистит. Кроме того, стоит контролировать потребление алкоголя, иначе праздник закончится отправлением, — рассказала медик изданию NEWS.ru.

Также надо быть осторожным с пиротехникой.

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