Задержание двух новосибирцев, вырубивших лес на 15 миллионов рублей, сняли на видео

В Новосибирске задержали двоих мужчин, незаконно рубивших лес. Фото: КП

В среду, 9 декабря, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о том, что при поддержке регионального Управления ФСБ задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконной леса.

— Новосибирцы наняли работников и купили технику для перевозки спиленных деревьев. Рубки были организованы на территории одного из лесничеств Новосибирской области. Так, мужчины незаконно спилили более 500 кубических метров. Общая сумма ущерба, превысила 15 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание новосибирцев, которые организовали незаконный бизнес, сняли на видео. Мужчины находились дома, когда к ним неожиданно нагрянули полицейский и сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Новосибирцам грозит до семи лет лишения свободы и огромный штраф.

Один из них до суда будет находиться в СИЗО, второго отпустили под подписку о невыезде.

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