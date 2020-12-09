После Нового года подорожают продукты: эксперт рассказал, какие именно

После праздников вырастут цены на продукты. Фото: КП

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают после Нового года. Уже сейчас изменение цен можно заметить в чеках, выданных после покупки. После праздников цены продолжат расти.

По мнению эксперта, коронавирус здесь не при чем. Это традиционная ситуации для начала года. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

— С января изменится стоимость на три категории товаров. Подорожает импортная продукция, овощи и фрукты, — отметил Андрей Карпов.

Хорошая новость в том, что цены, по словам эксперта, будут расти постепенно. Низкая покупательская активность затормозит этот процесс.

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