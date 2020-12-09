«Это были мучения на льду»: ХК «Сибирь» расстроила болельщиков, пропустив шайбу в конце игры

Сибиряки проиграли в домашнем матче команде из Подмосковья. Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейная команда «Сибирь» проиграла подольскому «Витязю» матче регулярного чемпионата КХЛ. Сибиряки уступили сопернику со счетом 1:2.

Встреча прошла 8 декабря на ледовой площадке в Новосибирске.

Первую шайбу забросил хоккеист «Витязя». Это произошло в середине первого периода матча. Стоит отметить, что «Сибирь» на тот момент играла с меньшим количеством спортсменов на площадке. Во втором периоде ответную шайбу в ворота соперника забросили новосибирцы. Автором гола стал Юусо Пуустинен.

Но за восемь секунд до конца игры соперник забил решающую шайбу «Сибири».

Болельщиков ХК «Сибирь» расстроило поражение команды.

— Это были мучения на льду, а не игра, — отметили они.

— Обидно, очень обидно, но парни, не отчаивайтесь, мы с вами!

— «Сибирь» смотрелась на льду сильнее. Им просто не повезло.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоится 11 декабря в Челябинске, «Сибирь» встретится с местным «Трактором».

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