«Это были мучения на льду»: ХК «Сибирь» расстроила болельщиков, пропустив шайбу в конце игры

Сибиряки проиграли в домашнем матче команде из Подмосковья. Фото: ХК «Сибирь»
Хоккейная команда «Сибирь» проиграла подольскому «Витязю» матче регулярного чемпионата КХЛ. Сибиряки уступили сопернику со счетом 1:2.
Встреча прошла 8 декабря на ледовой площадке в Новосибирске.
Первую шайбу забросил хоккеист «Витязя». Это произошло в середине первого периода матча. Стоит отметить, что «Сибирь» на тот момент играла с меньшим количеством спортсменов на площадке. Во втором периоде ответную шайбу в ворота соперника забросили новосибирцы. Автором гола стал Юусо Пуустинен.
Но за восемь секунд до конца игры соперник забил решающую шайбу «Сибири».
Болельщиков ХК «Сибирь» расстроило поражение команды.
— Это были мучения на льду, а не игра, — отметили они.
— Обидно, очень обидно, но парни, не отчаивайтесь, мы с вами!
— «Сибирь» смотрелась на льду сильнее. Им просто не повезло.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоится 11 декабря в Челябинске, «Сибирь» встретится с местным «Трактором».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru