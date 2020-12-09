Погода в Новосибирске на 9 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет морозно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 9 декабря 2020 года: на улице будет морозно. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -16 до -18 градусов. Ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду. Будет небольшой снег. На дорогах ожидаются гололедица. Днем столбик температура составит -16 — -18 градусов. Будет пасмурно. По области столбик термометра местами опустится до -20 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -17 градусов, днем — -15 градусов, а вечером похолодает до -20 градусов.

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