Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В регионе с начала вспышки коронавирусом заразились больше 24 тысяч человек. Фото: КП
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1499 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 24119 человек, в том числе у 1465 детей, при этом выздоровели 19699 пациентов, скончались 798 человек.
Стало известно, что все школьники Новосибирской области возвращаются к очному обучению с 11 декабря. Также принято решение продлить ученикам новогодние каникулы до 17 января.
Напомним, режим повышенной готовности в регионе будет действовать до конца марта. По-прежнему под запретом массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
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