«На улице — зимняя сказка!»: лучшие фото снегопада в Новосибирске 8 декабря 2020 года

Зимняя погода порадовала сибиряков. Фото: Виктория Болгерт.

Публикуем лучшие фото снегопада в Новосибирске 8 декабря 2020 года шел весь день. Некоторых жителей города такая погода очень порадовала, напомнив о предстоящих праздниках. Люди с радостью вышли на прогулки.

Заснеженный Нарымский сквер. Фото: Елена Самсонова.

— Гуляла по Нарымскому скверу сегодня. Заснеженные фонари, тишина, церковь белая с золотом в снегу — красота! Вроде и центр, но атмосфера волшебная, загородная. Потеплело, синички зачирикали.

Красота зимней сказки. Фото: Виктория Болгерт

— На улице зимняя сказка! С дочей и нагулялись, и на коньках покатались, — рассказали КП-Новосибирск две жительницы города.

По набережной новосибирцам тоже было приятно гулять. Фото: Елена Самсонова.

Напомним, не у всех сибиряков снегопад вызвал приятные эмоции. Метель создала на дорогах заторы. Также синоптики передавали сильный ветер и гололедицу. То же самое они прогнозируют и в следующие дни.

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