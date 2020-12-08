Шахматисты-энергетики достойно представили АО «РЭС» на Всероссийском онлайн-турнире

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В Обществе считают, что это способствует укреплению трудовой дисциплины, корпоративного духа и повышению производственных показателей.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с угрозой распространения коронавируса, спортсмены АО «РЭС» продолжают участвовать в соревнованиях различного уровня и форматов.

Так, 6 декабря на базе онлайн-платформы Lichess.org прошел I Всероссийский лично-командный шахматный турнир среди предприятий - BlitzBusinessChess - 2020. Онлайн-формат позволил сделать соревнования максимально массовыми и доступными, а в период пандемии - еще и обеспечить эпидемиологическую безопасность участников.

Всего в онлайн-турнире участвовало порядка 500 шахматистов, представлявших 119 компаний и предприятий из 62 городов страны. От лица системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области в турнире приняли участие двое сотрудников АО «РЭС». Оба - представители славной профессии - диспетчер: один из Центра управления сетями, а второй - из филиала «Карасукские электрические сети».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По итогам турнира, игры которого проходили в 11 туров по швейцарской системе на трех досках, шахматисты АО «РЭС» вошли в число 150 лучших во всей стране игроков, тем самым достойно представив себя и свое предприятие.

Таким образом, участие в этом турнире наглядно демонстрирует приверженность новосибирских энергетиков не только к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой, но и к интеллектуальным видам спорта. Это, безусловно, способствует формированию положительного имиджа АО «РЭС» как передовой и социально ориентированной компании энергетической отрасли