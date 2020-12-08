«Открой глаза, дыши!»: новосибирский альпинист спас на Эльбрусе туристку, потерявшую сознание

Альпинисты вовремя оказались в нужном месте и пришли на помощь. Фото: стоп-кадр

Новосибирский альпинист Константин Суходеев спас туристку, которой стало плохо на склоне Эльбруса. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Утром 8 декабря сибиряк вместе с семьей покорил вершину Кавказа. Когда группа спускалась к лагерю, на снегу они нашли другую альпинистку, которая потеряла сознание из-за нехватки кислорода. Новосибирцы не растерялись и быстро начали оказывать ей первую помощь.

В группе опубликовали видео спасения.

— Не закрывай глаза, дыши! — кричали альпинисты пострадавшей. Женщину смогли привести в чувство и решили проводить ее вниз.

Константин Суходеев — сторонник активного образа жизни, который путешествует по миру с семьей и покоряет горные вершины, пояснили в «АСТ-54».

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