Продовольственная корзина магазинных воришек поскромнела

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

По всей видимости, эта тенденция свидетельствует о продолжающемся падении уровня жизни населения.

4 декабря в 18.39 все четыре (две стационарные и две носимые) кнопки тревожной сигнализации были активированы в продуктовом магазине на улице Б. Богаткова. КТС нажали продавцы, испугавшиеся напора и агрессии со стороны организованной группы людей, пришедших в магазин с требованием не уничтожать, а отдать просрочку им - продукты питания с истекшим сроком годности. Бойцы ГБР, прибывшие по тревоге, выпроводили попрошаек, пояснив, что в магазине предусмотрен иной порядок утилизации испорченной продукции, нежели раздача населению.

4 декабря в 21.59 в магазине на улице Королева бойцами группы быстрого реагирования был задержан молодой человек, пытавшийся похитить пачку замороженных пельменей, с его слов, для личного употребления. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

4 декабря в 0.45 на улице Геодезической в Ленинском районе бойцами ГБР ГВАРДИИ была задержана девушка, укравшая из киоска восточной кухни самсу. Задержанная объяснила свои противоправные действия непреодолимым чувством голода и отсутствием денег.

5 декабря в 16.58 в другом магазине мужчина 50 лет пытался похитить упаковку фарша из мраморной говядины стоимостью 500 рублей и две бутылки разливного пива, но был замечен контролерами. Бойцы ГБР, прибывшие в магазин по тревоге, задержали его и передали полицейским.

За минувшие выходные дни бойцы ГБР ГВАРДИИ пресекли еще несколько магазинных краж и задержали лиц, совершивших их. В числе задержанных оказались трое несовершеннолетних подростков - две девочки, пытавшиеся украсть сладости, и юноша, совершивший кражу продуктов из гастронома на улице Блюхера.