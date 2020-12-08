Пробки в Новосибирске 8 декабря 2020 года: город встал в 10-балльном заторе

Новосибирск застрял в 10-балльных пробках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 8 декабря 2020 года: из-за вечернего снегопада движение затормозилось во всем городе. По данным «2Гис» уровень заторов достиг максимальных 10 баллов. Сибиряки, возвращаясь с работы, жалуются на забитые дороги.

Заторы возникли почти на каждой улице. Фото: "2Гис".

— Дорогая моя, я еду, муж твой тебе зарплату везет.

— А может, машину на работе оставить и пешком домой?

— Даже припарковаться негде, чтобы пешком пойти.

— Первый раз снег увидели?

— Есть у кого-нибудь печеньки с чаем? — пишут уставшие сибиряки. Кроме того, из-за непогоды случилось несколько ДТП.

Напомним, с утра в Новосибирске уровень пробок составлял 7 баллов. Синоптики прогнозировали снегопад и гололед. Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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