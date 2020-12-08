«Лопнуло колесо, машину занесло»: в Новосибирске «Лада» сбила 17-летнюю девушку на тротуаре

Водитель не справился с управлением, машина вылетела на проезжую часть. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Во вторник, 8 декабря, в Заельцовском районе под колеса «Лады Самары» попала 17-летняя девушка, идущая по тротуару. ДТП произошло на 1-ом Мочищенском шоссе.

— Сегодня в 14:30 водитель «ВАЗ-2114» двигался по улице 1-е Мочищенское шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Дачной. По словам водителя, возле дома № 8 у машины лопнуло колесо. В итоге водитель не справился с управлением и наехал на 17-летнюю девушку, которая шла по тротуару, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП девушку с переломом правой ноги и подозрением на сотрясение головного мозга доставили в больницу.

Напомним, утром 8 декабря в Новосибирске случилось массовое ДТП: на скользкой дороге столкнулись четыре автомобиля. Позже в Октябрьском районе врезались друг в друга такси и автобус № 95. В авариях никто не пострадал.

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