«У него слабость, идет кровь из носа»: 6-летнему мальчику из Новосибирска, больному раком, нужны доноры

О болезни мальчика узнали, когда у него воспалились лимфоузлы. Фото: предоставлено героем публикации.

В Новосибирске срочная помощь требуется 6-летнему Мише Демлеру. Врачи поставили мальчику страшный диагноз — острый лейкоз. До этого Миша чувствовал себя хорошо: о болезни узнали случайно.

— До этого болезнь никак не проявлялась. Мы собирались переезжать в Краснодар, и когда были там осенью, сын приболел — воспалились лимфоузлы. Мы сдали анализы и так узнали о болезни. А до этого она никак не проявлялась. Пришлось отменить планы на переезд и вернуться в Новосибирск. Сейчас Миша госпитализирован в онкогематологический центр в Краснообске. Состояние у него среднее: слабость, идет кровь из носа, — рассказал КП-Новосибирск отец мальчика Олег Демлер.

Сейчас мальчику нужны доноры крови. Помочь ему можно, обратившись в Новосибирский центр крови по адресу Серафимовича, 2/1, с 8:30 до 12 :00 в рабочие дни. С собой необходимо взять паспорт. При сдаче крови обязательно сказать: «Для Демлер Михаила Олеговича»

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