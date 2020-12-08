Дед Мороз, уходи: из-за коронавируса новосибирцы стали реже заказывать аниматоров на дом

Желающих подработать в роли сказочных персонажей тоже стало больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за пандемии коронавируса жители Новосибирск стали реже вызвать на дом Деда Мороза. По данным исследования «Авито Услуг», спрос на аниматоров снизился на 11%. Причем сами сибиряки готовы наряжаться в костюмы сказочных персонажей и выезжать на дом — таких стало на 13% больше.

Вместо традиционных празднований новосибирцы осваивают новый формат — детей поздравляют виртуально, по скайпу или зуму.

— По сравнению с прошлым годом предложение таких услуг увеличилось на 100%. А родители почти в 3 раза чаще стали заказывать общение с Дедом Морозом и Снегурочкой онлайн. В среднем в Новосибирске цена за такое поздравление — 1000 рублей, — сообщает пресс-служба «Авито Услуг».

За то, чтобы Дедушка Мороз лично пришел порадовать ребят, нужно заплатить немного больше — это обойдется новосибирцам в 1150 рублей.

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