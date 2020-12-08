Отключение отопления в Новосибирске 8 декабря 2020 года: де нет тепла, когда дадут

В Центральном районе Новосибирска отключили отопление.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 8 декабря 2020 года. Временно без тепла остались 42 многоквартирных дома, а также 62 общественных здания. О причинах отключения рассказали в СГК.
— Устраняем дефект на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм по улице Серебренниковская. Он был обнаружен ранее, наши сотрудники готовились к его устранению — ждали, когда позволит погода. Сегодня, когда на улице стало теплее, приступили к работам, — сообщили в компании.
Ремонтные работы планируют закончить поздно вечером. Тогда тепло начнет постепенно поступать в квартиры новосибирцев.
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