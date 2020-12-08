Сбор одежды для нуждающихся

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Новосибирское отделение общественной организации «Красный Крест» с 2014 года ведет направление деятельности по оказанию помощи бывшим заключенным в виде одежды и обуви. Помимо самой свободы, о которой мечтают заключенные все эти годы, переодевание в вольную одежду – важнейший момент и с психологической и практической точки зрения. Как известно у нас «встречают по одежке», и твои первые шаги на свободе, во многом, будут зависеть от того, как ты выглядишь, во что одет. Не всегда у освободившегося человека есть близкие, родственники, друзья готовые снабдить необходимой одеждой по сезону. Бывает, что гражданская одежда у осужденного есть и где-то храниться, но за годы проведенные за решеткой она может оказаться не пригодной к использованию, не подходящей по размеру и в некондиционном состоянии.

Экологи утверждают, что индустрия моды стала вторым в мире источником загрязнения планеты. Ежегодно в мире выбрасываются тонны ненужной одежды, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. При этом лишь часть выброшенных вещей непригодна к дальнейшей носке: большая часть просто надоела своим хозяевам, хотя могла бы служить им еще как минимум несколько лет. Чтобы не выбрасывать одежду и не вредить экологии, ее можно отдавать нуждающимся.

Центр приема вещей Красного Креста расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, режим работы с 12:00 до 18:00, так же вы можете позвонить по телефону 89237030088 и мы сами заберем у вас вещи.