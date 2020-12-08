«Вылетел на встречную полосу»: в Новосибирске такси врезалось в автобус с пассажирами

В Новосибирске произошло ДТП с автобусом и такси. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 8 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись такси и пассажирский автобус №95. Авария произошла на улице Лазурная. Как сообщили очевидцы, водитель такси не справился с управлением и вылетел на встречную полосу: произошло лобовое столкновение.

Удар был такой силы, что у легковушки серьезно пострадала передняя часть: смяло капот и отвалился бампер.

В ГИБДД прокомментировали ДТП.

— Авария оформляется с материальным ущербом. Из людей никто не пострадал, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий и ситуации на дороге. Водители отмечают, что в сегодня в городе произошло много аварий. Так, например, на улице Фрунзе столкнулись сразу 4 машины.

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