В Новосибирске коронавирусом заболели 174 человека за сутки: выздоровело больше

В Новосибирске за сутки выписали из инфекционных госпиталей 197 пациентов. Фото: КП

Во вторник , 8 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 174 человек, при этом выздоровели 197 пациентов, умерли 6 человек. На данный момент в реанимации находятся 199 человек, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 55 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 24119 человек, в том числе у 1465 детей, выздоровели 19699 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

В региональном минздраве рассказали, что в Новосибирске 8 декабря начнется вакцинация от коронавируса. На прошлой неделе в регион поступила тысяча доз. К их транспортировки и хранению готовились с осени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация от коронавируса в Новосибирской области 2020: когда начнут ставить, какие вакцины, кому первому введут.

Рассказываем, когда начнется вакцинация от коронавируса в Новосибирской области 2020. (подробнее)