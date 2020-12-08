В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли за сутки 6 пациентов. Фото: КП

Во вторник, 8 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 54 года, 66 лет, 68 лет, 75 лет и женщины в возрасте 70 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 798 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 199 человек, на ИВЛ — 55 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 174 человек, выздоровели 197 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 24119 человек, в том числе 1465 детей, выздоровел 19699 пациентов.

Из-за вспышки коронавируса медики рекомендует новосибирцам в общественных местах быть в защитных масках, обрабатывать руки антисептиком и держать социальную дистанцию. Режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года.

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