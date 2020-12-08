Умер Александр Турлаков — глава администрации Усть-Таркского района

Умер глава администрации Усть-Тарского района. Фото: администрации Усть-Тарского района

Во вторник, 8 декабря, стало известно о том, что умер глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков. Ему было 68 лет. Его смерть подтвердила управляющая делами администрации Усть-Таркского района Елена Журина.

— Неделю назад Александр Петрович ушел на больничный, а потом мы узнали, что он скончался, — рассказала КП-Новосибирск Елена Журина.

Возможной причиной смерти стал коронавирус, но официально эту информацию чиновники не подтверждают.

Похороны Александра Турлакова пройдут 9 декабря, в 14:00.

Справка КП

Александр Петрович Турлаков родился 20 июля 1953 года.

Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1976 году. После него работал главным зоотехником совхоза «Угуйский» Усть-Таркского района. Спустя несколько лет стал директором предприятия. В декабре 1991 года назначен главой администрации Усть-Таркского района Новосибирской области.

Женат, имеет 2 взрослых сыновей, внука.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Искитимской ЦРБ умерла 68-летняя врач-терапевт Галина Мазалова. Женщина заразилась коронавирусом и долго болела. Ее имя появилось в списке памяти медиков, умерших от коронавируса.

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