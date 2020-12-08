МегаФон в 3 раза расширил географию продаж SIM-карт рядом с домом

Фото: ПАО «МегаФон».

Такой сервис актуален в период самоизоляции и позволяет уменьшить количество возможных контактов с другими людьми.

Продажи в магазинах у дома реализованы в 70 населенных пунктах региона, в том числе, в Новосибирске, Карасуке, Чистоозерном, Татарске, Барабинске, Мошково, Болотном, Тогучине, Бердске, Черепаново, Сузуне. К крупным розничным сетям, где и ранее можно было приобрести SIM-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил еще свыше тысячи небольших торговых точек и магазинов.

Приобретение SIM-карты такого формата не требует паспорта. Активировать покупку можно в удобное время через приложение «Личный кабинет» МегаФона. После внесения необходимых личных данных и верификации фото в паспорте электронный договор будет подписан автоматически. Также для регистрации можно воспользоваться доступом к порталу «Госуслуги», если у владельца есть подтвержденная учетная запись. При активации договора доступен для подключения любой из действующих тарифов оператора.

- Мы запустили продажи SIM-карт в магазинах у дома весной этого года, чтобы нашим будущим абонентам в условиях пандемии не нужно было посещать крупные торговые центры или специально приезжать в салон связи. Подписать договор можно дома в электронном виде, просто сделав фотографию паспорта. Такую возможность уже оценили жители Новосибирска и Новосибирской области - к началу осени продажи SIM-карт с саморегистрацией выросли в 5 раз, - отметила директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

SIM-карты МегаФона с саморегистрацией также можно приобрести в интернет-магазине оператора и других торговых онлайн-площадках.