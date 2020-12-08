«Очень скользко»: в Новосибирске произошло массовое ДТП

Сразу четыре автомобиля пострадали в ДТП. Фото: стоп-кадр

Во вторник, 8 декабря, в Дзержинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. На улице Фрунзе перед перекрестком с улицей Кошурникова столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщают автомобилисты в группе «АСТ-54».

— Выстроились друг за другом в «паровозик»: кроссоверы «Mitsubishi Outlander» и «Honda CR-V», а также седаны «Nissan Sunny» и «Hyundai Solaris», — рассказали очевидцы.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что уже с утра в городе трудно проехать из-за многочисленных ДТП. Аварии произошли в разных районах города. Автомобилисты сообщают о том, что дорога очень скользкая.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды. Сегодня по прогнозу будет метель: снег и сильный ветер. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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