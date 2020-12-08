Новосибирец, катающийся на лыжах по крыше высотки, позабавил соцсети

Новосибирцы увидели на крыше высотки лыжника. Фото: стоп-кадр

В Заельцовском районе Новосибирска жители многоэтажки на улице Дуси Ковальчук увидели необычную картину. По крыше соседней высотки на лыжах катался мужчина. Жильцы сначала глазам своим не поверили. Оправившись от шока, очевидцы сняли необычного спортсмена на видео. На кадрах видно, как новосибирец опасно проходит у края крыши, но это ничуть его не пугает.

— О, разворачивается и дальше поехал. Видимо, на зиму лыжню прокладывает, — комментирует автор ролика в группе «АСТ-54».

Видео меньше чем за сутки набрало больше 60 тысяч просмотров.

— А как он туда лыжи протащил, — удивляются подписчики паблика.

— Главное, чтобы крышу палками не испортил, а так, пусть катается.

— А так можно было, да?

Многие новосибирцы удивились, как люди заметили на крыше высотки человека с лыжами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru