Пробки в Новосибирске 8 декабря 2020 года: трудно проехать на проспекте Дзержинского

Новосибирск сковали 7-балльные пробки. Фото: КП

Пробки в Новосибирске 8 декабря: из-за ДТП проезд затруднен по проспекту Дзержинского в районе станции метро «Березовая роща». Также трудно проехать на улице Кошурникова в сторону центра города. Об этом в «2ГИС» сообщают автомобилисты.

— Стоим! Надеюсь виновнику аварии стыдно за нелепое ДТП. Из-за него опоздали на работу, — пишут рассерженные водители.

В целом уровень пробок по Новосибирску приложение оценивает в семь баллов.

Из-за аварий проезд также затруднен на улицах Кирова, Большевистская на правом берегу. Также затор образовался на улице Немировича-Данченко, Ватутина, проспекте Карла Маркса. Кроме того, новосибирцы жалуются на пробку у площади Труда и площади Энергетиков.

— В какое время выезжать, чтобы этого не было? - возмущаются новосибирцы.

— Немного снега выпало и все остановилось. На неделе обещают снегопад. Тогда вообще намертво встанем наверное.

Напомним, синоптики прогнозировали на 8 декабря метель и гололед. Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим дистанцию.

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