Сибирячке, столкнувшей бабушку с лестницы, вынесли приговор

Женщине, случайно убившей соседку, вынесли приговор. Фото: стоп-кадр

Заельцовский районный суд огласил приговор 36-летней сибирячке, которая столкнула бабушку с лестницы. Пенсионерка вскоре после этого умерла.

— Ей назначено наказание: один год ограничения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск. С женщины взыскано с 58700 рублей в качестве возмещения материального ущерба, а также 140 000 рублей в качестве имущественной компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении суда.

Сибирячка свою вину в суде не признала.

Напомним, конфликт возник 28 декабря 2018 года в подъезде дома № 14 по улице Дуси Ковальчук. Старушка пожаловалась, что ребенок ее соседки с верхнего этажа сильно шумел и громко топал. Она рассказала об этом его матери, но женщина от ярости столкнула ее вниз. Пенсионерка сломала бедро и умерла в больнице. Изначально обвиненную сибирячку хотели отправить в исправительную колонию на 2 года. Но суд ее оправдал. Но по инициативе прокуратуры расследование уголовного дела было возобновлено.

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