Погода в Новосибирске на 8 декабря 2020 года: в город придет метель

В Новосибирске будет снежно и ветрено. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 8 декабря 2020 года: будет снег и сильный ветер. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -11 до -13 градусов. Усилится западный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Будет небольшой снег. На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица. Днем ожидается температура -10 — -12 градусов. Будет пасмурно. По области температура воздуха будет такой же, как в городе: -7 — -12 градусов, а также местами метель, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -13 градусов, днем — -11 градусов, а вечером похолодает до -11 градусов.

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