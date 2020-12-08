Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса умерли почти 800 человек. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1473 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 23945 человек, в том числе у 1463 детей, при этом выздоровели 19502 пациента, скончались 792 человека.

На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников спрогнозировал ухудшение эпидобстановки в регионе. Глава региона связал это с предстоящими новогодними каникулами.

Режим повышенной готовности продлили до конца марта. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитных масках, а также соблюдать социальную дистанцию.

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