31 декабря 2020 года в Новосибирске: будет ли рабочим или выходным днем

В прошлом году 31 декабря был рабочим днем
Фото: Влад КОМЯКОВ
Будет ли рабочим или выходным днем 31 декабря 2020 года в Новосибирске - важный вопрос, который волнует сибиряков. 14 регионов и субъектов Российской Федерации, в том числе соседняя Томская область, объявили, что будут отдыхать в этот день. А вот власти Новосибирской области еще не приняли окончательного решения.
Напомним, Госдума обсуждает новый выходной день - 31 декабря - уже два года. Законопроект впервые был предложен в ноябре 2019 года, но большинство депутатов отклонили его. Однако региональные власти и работодатели имеют право объявлять 31 декабря 2020 года выходным днем, и этим правом воспользовались 13 регионов России и город Севастополь
Власти еще 29 областей и субъектов федерации отказались признать 31 декабря 2020 года выходным днем. В том числе Москва, Омская область и Кузбасс. Но большинство регионов России еще ждут решения местных властей, как и Новосибирская область.
Напомним, эксперты правительства РФ выступали против всеобщего выходного дня 31 декабря. В прошлом году обсуждение инициативы закончилось тем, что Максим Топилин (занимал тогда пост главы Минтруда) отверг ее, отметив, что уже поздно менять сетку выходных и праздничных дней. Он предложил работодателям в частном порядке решать этот вопрос, на каждом отдельном предприятии.
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