Появилось видео с обысков у новосибирского байкера, который прятал дома 5 тысяч патронов

Полицейские изъяли у мужчины 3 единицы оружия. Фото: ГУ МВД по НСО
Появилось видео с обысков новосибирского байкера, который организовал у себя дома нелегальную оружейную мастерскую. Как выяснилось, пистолеты и ружья он хранил в подвале, а патроны прятал в кейсе, железных банках и металлической коробке.
— В ходе обыска, в подвальном помещении дома, полицейскими изъято 3 единицы разнокалиберного оружия: автомат «Калашникова, одноствольное ружье марки «ИЖ-18», пистолет Макарова. Часть патронов была вставлена в пистолет Макарова. Согласно результатам исследований Экспертно-криминалистического центра, изъятое оружие боевое и пригодно для стрельбы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В банках и кейсе хранилось почти 5 тысяч патронов. Фото: ГУ МВД по НСО.
Напомним, к 40-летнему байкеру нагрянули с обысками с обысками оперативники УФСБ вместе с полицией рано утром в конце ноября. Всего у него нашли, кроме оружия, почти 5 тысяч боеприпасов.
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