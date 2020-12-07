В Новосибирской области подросток угнал «Запорожец» у мертвой пенсионерки

Подросток угнал из гаража чужой "Запорожец". Фото: Андрей КОПАЛОВ

В городе Болотное Новосибирской области 17-летний подросток угнал «Запорожец» — машина принадлежала женщине, умершей в 2010 году. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах региона.

— С металлического гаража сорвали замок и украли автомобиль «ЗАЗ-968» 1983 года выпуска. По наследству машина никому не переходила. Родственница пенсионерки подала заявление в полицию. Во время розыска нашли автомобиль. В угоне подозревают 17-летнего подростка, который нигде не учится и не работает, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Сейчас по факту проводится проверка. Известно, что подросток состоит на учете в ПДН.

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