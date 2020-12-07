Новосибирские волонтеры выхаживают капризную сову, которая отказывается пить лекарства

Сова мотает головой, не желая пить препарат. Фото: стоп-кадр.

Новосибирские волонтеры из центра реабилитации диких животных показали, как ухаживают за маленькой совой, которую привезли из Тюменской области. Птицу подобрали на трассе автомобилисты — у нее оказалось сломано крыло. Сове сделали операцию, и сейчас она выздоравливает. Но лекарства принимать совсем не хочет, воротя клюв от шприца.

— В Тюмени нет своего реабилитационного центра. Люди, которые нашли сову, связались именно с нами и довезли ее сюда. Аппетит у совы хороший, но ей все же нужна помощь. А лекарства она не хочет принимать, потому что никто не хочет! Другие дикие птицы ведут себя еще неадекватнее, чем она, — рассказала КП-Новосибирск координатор центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Зато с наслаждением ест тараканов. Фото: стоп-кадр.

Но волонтеры все же дают пернатой лакомства — тараканов, которых она с удовольствием кушает.

Напомним, в конце ноября центр реабилитации диких животных рассказал еще об одной упитанной сове, которая буквально упала с дерева на прохожих. Оказалось, что у птицы перелом.

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