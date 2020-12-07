В новосибирском метро на полчаса остановились поезда: рассказываем, что случилось

Пассажирам выдавали талоны на бесплатный проезд из-за задержки поездов. Фото: стоп-кадр.

Вечером в понедельник, 7 декабря, в Новосибирске остановилось движение на нескольких станциях метро остановилось движение. Как рассказали очевидцы, пассажиры ждали поездов больше 20 минут.

— Такая ситуация на станциях «Гагаринская» и «Площадь Ленина». Со станции метро «Гагаринская» всех высаживают и удаляют с платформы «по техническим причинам». Людям выдают талоны на бесплатный проезд взамен жетонов. На месте работает полиция. Телефоны просят убрать и не снимать, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

Подписчики группы передали, что такая же ситуация произошла и на «Речном вокзале».

— На «Гагаринской» сроду столько народу не было, — пишут они. Через несколько минут движение поездов возобновилось.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в метро произошел сбой работы из-за технических неисправностей, которые сейчас устраняют.

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