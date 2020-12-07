Глава управления архитектуры Виталий Столбов увольняется из мэрии Новосибирска

Виталий Столбов подал в отставку. Фото: https://www.facebook.com/vitaly.stolbov.5

Глава управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Прежде чиновник разрабатывал генеральный план города, который был отозван 4 декабря.

— Меня никто не увольнял, не делал мне замечаний, не указывал на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. С мэром я вообще несколько месяцев не разговаривал (не было необходимости). 1 декабря я подал заявление. Связано ли это с Генеральным планом? И да и нет. Моя роль в подготовке этого документа была далеко не определяющей, но свою причастность я ощущаю, поэтому переживаю все очень остро. Наверное, это стало последней каплей, — написал Столбов на своей странице в «Фейсбуке».

Чиновник пояснил, что собирается остаться в профессии, планирует немного отдохнуть и снова искать работу.

4 декабря депутаты новосибирского горсовета должны были рассмотреть новую версию генерального плана. Перед сессией мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал его — возникли спорные моменты о застройке Заельцовского бора.

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