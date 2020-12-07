«Камеру не очень любит»: фото домашнего лиса у новосибирского памятника позабавило соцсети

Инари может встать в нужную позу по команде. Фото: Людмила Ведель.

Жительница Новосибирска Юлия Шехтман держит у себя дома необычного питомца — 4-летнего лиса по кличке Инари. Сибирячка любит гулять с ним по Академгородку, и во время одной из прогулок она устроила своему любимцу фотосессию на фоне памятника Дмитрию Беляеву. Инари успел посидеть ученому на коленях и забраться к нему на руку.

Несмотря на свою красоту, лис не очень любит фотографироваться. Фото: Людмила Ведель.

— Мне его подарили маленьким, он живет в квартире с детства, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка лиса Юлия Шехтман. — Мы гуляли 8 ноября, у скульптуры он специально позировал. Это символично: домашний лис на памятнике человеку, который изучал их и работал над их одомашниванием. Инари тоже ученый, его легко попросить встать, где надо. Но камеру он не очень любит: если не дать команду, то прячется и ворчит.

Подписчики остались от Инари без ума.

— Какой красавец!

— Мечтаю завести домашнюю лисичку, — написали они в комментариях.

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