Новосибирских подростков, которые избили женщину-таксиста, отправили под арест на два месяца

Подростки били сибирячку и пинали ее. Фото: стоп-кадр.

Первомайский районный суд Новосибирска отправил под стражу четырех молодых людей, которые 4 декабря на улице Одоевского избили женщину-таксиста и угнали ее иномарку.

— 5 декабря 2020 рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 4 февраля 2021 года, — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Напомним, инцидент произошел ночью 4 декабря. Четверо молодых людей напали возле магазина на водительницу такси, чтобы угнать у нее автомобиль «Honda Fit». Среди нападавших было трое подростков 15 и 16 лет. Они пояснили, что избили женщину, желая покататься на ее машине. Пострадавшую сибирячку они увезли с собой.

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