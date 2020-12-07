В Новосибирске загорелся фастфудный киоск

Пожарные потушили огонь за несколько минут. Фото: стоп-кадр.

Днем в понедельник, 7 декабря, на улице Вилюйской, 39к1 в Октябрьском районе Новосибирска загорелся киоск, в котором продавалась шаурма. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— В 12:20 поступило сообщение о возгорании киоска. Через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. 5 минут понадобилось сотрудникам МЧС России для локализации пожара, огонь в итоге не перешел на соседний киоск. Еще через 4 минуты ликвидировали открытое горение. Внутри сгоревшего павильона людей не было, сам киоск был закрыт, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Подписчики в группе предположили, что киоск подожгли недоброжелатели или повара нарушили технику безопасности.

Напомним, утром 5 декабря в Новосибирске произошел пожар в частном доме. Погибли два пенсионера: мужчина 64 лет и женщина 68 лет. По предварительным причинам они отравились угарным газом.

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