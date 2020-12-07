В Новосибирске коронавирусом заболели 178 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заболели 178 человек. Фото: КП

В понедельник, 7 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 178 человек, при этом выздоровели 94 пациента, умерли 6 человек. На данный момент в реанимации находятся 204 человека, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 42 пациента.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 23945 человек, в том числе у 1463 детей, выздоровели 19502 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

В министерстве здравоохранения сообщили, что приказ, согласно которому было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, не был продлен: все медучреждения региона могут возобновить оказание плановой медицинской помощи людям. Это касается как поликлиник, так и стационаров.

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