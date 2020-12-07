В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: что о них известно

В Новосибирске еще 6 пациентов умерли от коронавируса. Фото: КП

В понедельник, 7 декабря, стало известно что за последние сутки от коронавируса умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это двое мужчин в возрасте 59 лет, мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, а также женщины в возрасте 54 года и 59 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 792 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 204 человека, на ИВЛ — 42 пациента.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 178 человек, выздоровели 94 пациента.

С начала вспышки коронавирусом заболели 23945 человек, в том числе 1463 ребенка, выздоровел 19502 пациента.

Из-за вспышки коронавируса медики рекомендует новосибирцам в общественных местах быть в защитных масках, обрабатывать руки антисептиком и держать социальную дистанцию. Режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года.

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