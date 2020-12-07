Губернатор Андрей Травников: «В январе стоит ожидать рост заболевших коронавирусом и ОРВИ»

Губернатор спрогнозировал рост заболевших коронавирусом в праздники. Фото: КП

В понедельник, 7 декабря, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников спрогнозировал ухудшение эпидобстановки в регионе. Глава региона связал это с предстоящими новогодними каникулами.

— Расслабляться нельзя. Январь может быть напряженным. В каникулы мы поотдыхаем, поездим в гости, пообщаемся, повеселимся, а 11 января выйдем в коллективы, и следует ожидать увеличения количества инфицированных коронавирусом и ОРВИ, — отметил губернатор.

Андрей Травников дал поручение Роспотребнадзору и региональному минздраву подготовить предложения, как можно обезопаситься.

На данный момент в регионе коронавирус выявили больше, чем у 23 тысяч человек, выздоровели больше 19 тысяч человек, умерли 786 пациентов.

Режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года. По-прежнему в общественных местах надо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. От празднования Нового года решили не отказываться, но массовые мероприятия под запретом.

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