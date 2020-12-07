Под Новосибирском поезд насмерть задавил мужчину: он не услышал сигнал машиниста

Полицейские ищут родных погибшего под колесами поезда мужчины. Фото: Управление на транспорте МВД по СФО

Под Новосибирском произошла трагедия. На перегоне Обь-Чик машинист электропоезда «Новосибирск-Чулым» насмерть сбил мужчину. Транспортные полицейские выяснили, что он шел вдоль путей спиной к поезду от остановочной платформы 3307 километр в сторону станции Чик.

— Это произошло 6 декабря в 7 часов утра. Машинист подал предупредительные сигналы, затем применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм неизвестный скончался на месте, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

Личность погибшего мужчины пока не установлена.

Его приметы: на вид 30-40 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, средней длины. Мужчина был одет в черную пуховую куртку, темно-синюю спортивную кофту с полосками на рукавах синего цвета, серые джинсы, футболку с полосками синего, зеленого и белого цвета.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться пор телефонам: 8 (383) 229-34-00; 8(383)229.

За последние две недели это уже второй случай, когда люди погибают под колесами поездов. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что у Обского моря новосибирца в розовой рубашке насмерть задавила электричка. Полицейские также искали родных погибшего мужчины. Трагедия произошла вечером 25 ноября.

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