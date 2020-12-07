Новосибирец забил до смерти пассажира такси за неприличный жест

Следователи ищут мужчину, избившего до смерти пассажира такси. Фото: КП

В Калининском районе Новосибирска дорожный конфликт закончился трагедией. По данным следствия, 5 декабря около 22.00 на дороге у дома №14 по улице Богдана Хмельницкого подрались мужчины. Один из них от полученных травм вскоре скончался.

Как сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— Просим откликнуться всех очевидцев, а также водителей транспортных средств, проезжавших в тот момент мимо, предоставить записи с видеорегистраторов, на которых могут быть запечатлен конфликт, — обратились в СК по Новосибирской области.

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Как стало известно КП-Новосибирск, погибший мужчина ехал в такси. Он показал неприличный жест новосибирцам, ехавшим в соседнем автомобиле. Те, заставили таксиста остановиться. После этого завязалась драка. Все обстоятельства произошедшего будут установлено в ходе следствия.

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