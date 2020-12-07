Европейский суд оправдал физика из Академгородка, отсидевшего за госизмену

Европейский суд оправдал физика, обвиненного в госизмене. Фото: КП

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оправдал физика Валентина Данилова, отсидевшего за госизмену.

В мае 2000 года директора теплофизического центра Красноярского государственного технического университета заподозрили в незаконной передаче Китаю секретных разработок. В 2001-м его задержали. В 2003-м присяжные вынесли оправдательный вердикт, но прокуратура его приговор обжаловала и в 2004-м от нового состава суда присяжных все же добилась своего: госизмена плюс мошенничество, 13 лет строгого режима. В 2012 году ученый условно-досрочно освободился из красноярской колонии строгого режима и переехал в новосибирский Академгородок, где в 60-70-х годах жил как студент, а потом и как аспирант НГУ.

— Ну и что ж, что сидел — мы же в России живем, у нас восприятие этих обстоятельств особое, — рассказал ученый изданию «Новая Сибирь». — Академик Лихачев сидел, великий конструктор Королев этапом в Магадан и обратно прошел мимо Новосибирска.

Напомним, ученый написал жалобу в Европейский суд еще в 2004 году. Когда физика обвинили в предательстве, он пытался объяснить, что его преследуют за раскрытие данных, которые и так есть в доступе в Интернете.

По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить Данилову 21 тысячу евро.

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