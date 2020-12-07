Подведены итоги VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету - 2020»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Соревнование было организовано разработчиками программы «Азбука интернета», предназначенной для людей пожилого возраста.

Всего на конкурс было подано более 4 600 заявок из 77 регионов России - и это даже больше, чем в прошлом году. Первое место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» заняла Александра Афанасьева из Новосибирской области. В своей работе «Шагать в ногу со временем» она рассказала о том, как научилась пользоваться этим ресурсом и почему это для нее так важно как для председателя ветеранской организации Колыванского района Новосибирской области.

- Сегодня порталом госуслуг пользуюсь постоянно, обучила работе на портале всех членов президиума и председателей первичных ветеранских организаций: через личный кабинет записываемся в поликлинику на прием к врачам, к специалистам пенсионного фонда, уточняем задолженности по налогам, даем оценку работе администрации района и органам социальной защиты, - написала Александра Афанасьева в конкурсной работе.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Волонтеры «Ростелекома» в Новосибирске в этом году заменили очное обучение в рамках «Азбуки интернета» на онлайн-мероприятия. На уроках они научили пожилых людей дистанционно заказывать продукты и лекарства, общаться в друзьями через мессенджеры и проходить обучающие курсы в сети.

- Сибирские пенсионеры - активные и увлекающиеся люди, для которых ограничения в реальной жизни стали еще одной возможностью больше узнать о жизни виртуальной. В это непростое время онлайн-уроки заменили живое общение, поэтому даже летом наши курсы не уходили на каникулы. И теперь ученики умеют правильно вести себя в сети, грамотно оплачивают услуги онлайн и не боятся общаться в социальных сетях, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».