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Общество

Подведены итоги VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету - 2020»

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий назвали победителей VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету - 2020»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Соревнование было организовано разработчиками программы «Азбука интернета», предназначенной для людей пожилого возраста.

Всего на конкурс было подано более 4 600 заявок из 77 регионов России - и это даже больше, чем в прошлом году. Первое место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» заняла Александра Афанасьева из Новосибирской области. В своей работе «Шагать в ногу со временем» она рассказала о том, как научилась пользоваться этим ресурсом и почему это для нее так важно как для председателя ветеранской организации Колыванского района Новосибирской области.

- Сегодня порталом госуслуг пользуюсь постоянно, обучила работе на портале всех членов президиума и председателей первичных ветеранских организаций: через личный кабинет записываемся в поликлинику на прием к врачам, к специалистам пенсионного фонда, уточняем задолженности по налогам, даем оценку работе администрации района и органам социальной защиты, - написала Александра Афанасьева в конкурсной работе.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Волонтеры «Ростелекома» в Новосибирске в этом году заменили очное обучение в рамках «Азбуки интернета» на онлайн-мероприятия. На уроках они научили пожилых людей дистанционно заказывать продукты и лекарства, общаться в друзьями через мессенджеры и проходить обучающие курсы в сети.

- Сибирские пенсионеры - активные и увлекающиеся люди, для которых ограничения в реальной жизни стали еще одной возможностью больше узнать о жизни виртуальной. В это непростое время онлайн-уроки заменили живое общение, поэтому даже летом наши курсы не уходили на каникулы. И теперь ученики умеют правильно вести себя в сети, грамотно оплачивают услуги онлайн и не боятся общаться в социальных сетях, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».