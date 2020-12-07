«Почувствовала резкую боль»: сибирячка сломала зуб о камень в китайском салате

Сибирячке в садате попался камень. Фото: kattimal
Сибирячка сломала зуб после того, как съела китайский салат. По словам женщины, в еде ей попался камень.
— Сначала я услышала жесткий скрежет, а потом почувствовала дикую боль. Минут пять отходила от шока, не могла понять, что произошло, а потом нашла в тарелке камень. Зуб треснул пополам и восстановлению не подлежит! Врач сказал, что нужно удалять и потом протезировать. Цена вопроса около 45 тысяч рублей, — рассказала сибирячка в группе revizor.nsk.
Женщина обратилась в ресторан, чтобы прояснить ситуацию. Там сказали, что разберутся. Перезвонили спустя два дня и заявили, что камня не могло быть в их салате, но они готовы сделать скидку, чтобы сгладить неприятную ситуацию, рассказала сибирячка.
Сибирячке посоветовали написать претензию в ресторан и прикрепить справку от стоматолога. После ответа — обратиться в суд за моральной компенсацией.
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