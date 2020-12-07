Пробки в Новосибирске 7 декабря 2020 года: проезд затруднен по Бердскому шоссе

Из-за ДТП в Новосибирске собралась пробка. Фото: КП
Пробки в Новосибирске 7 декабря 2020 года: затор образовался на Бердском шоссе в районе дорожной развязке у разъезда Иня. Проезд затруднен в сторону центра Новосибирска. Причиной затора стало ДТП. На месте работает экипаж ДПС. Об этом в «2ГИС» сообщают автомобилисты.
Водители, опаздывающие на работу, пишут гневные сообщения в «2ГИС».
— Заставляете вас ненавидеть уже с утра, — комментируют новосибирцы ситуацию на дороге.
В целом уровень пробок по Новосибирску приложение оценивает в шесть баллов.
По прогнозу синоптиков, сегодня будет пасмурно и без осадков, тем не менее, водителям стоит быть особо внимательными, так как на дороге гололед. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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