Поиски 74-летнего сибиряка с одним глазом закончились трагедией

Пенсионера, пропавшего 4 декабря, нашли. Фото: предоставлено «ЛизаАлерт»
В понедельник, 7 декабря, стало известно о том, что поиски 74-летнего Анатолия Петровича Манцурова завершены. О нем ничего не было известно с 4 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
— Мужчина погиб, — сообщили в отряде. — Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Спасибо всем, кто участвовал в поиске.
Подробности гибели сибиряка не разглашают.
Напомним, пенсионер жил в Искитимском районе. Он ушел из дома, одетый не по погоде. По словам поисковиков, мужчина нуждался в медицинской помощи. У него были проблемы с памятью, а еще он плохо ориентировался на местности. Пенсионер постоянно находился под присмотром родственников, которые ухаживали за ним.
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