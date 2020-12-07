Поиски 74-летнего сибиряка с одним глазом закончились трагедией

Пенсионера, пропавшего 4 декабря, нашли. Фото: предоставлено «ЛизаАлерт»

В понедельник, 7 декабря, стало известно о том, что поиски 74-летнего Анатолия Петровича Манцурова завершены. О нем ничего не было известно с 4 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мужчина погиб, — сообщили в отряде. — Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Спасибо всем, кто участвовал в поиске.

Подробности гибели сибиряка не разглашают.

Напомним, пенсионер жил в Искитимском районе. Он ушел из дома, одетый не по погоде. По словам поисковиков, мужчина нуждался в медицинской помощи. У него были проблемы с памятью, а еще он плохо ориентировался на местности. Пенсионер постоянно находился под присмотром родственников, которые ухаживали за ним.

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