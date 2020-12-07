Погода в Новосибирске на 7 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет пасмурный день. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 7 декабря 2020 года: на дорогах будет скользко. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -14 до -16 градусов. Усилится юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Будет небольшой снег, местами изморозь и гололед на дорогах. Днем ожидается температура -12 — -14 градусов. Будет пасмурно. По области температура воздуха будет такой же, как в городе: -9 — -14 градусов, а также местами туман и изморозь, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -15 градусов, днем — -14 градусов, а вечером похолодает до -14 градусов.

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