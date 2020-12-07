Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом заболели больше 23 тысяч человек. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1456 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 23767 человек, в том числе у 1460 детей, при этом выздоровели 19408 пациентов, скончались 786 человек.

Режим повышенной готовности продлили до конца марта. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитных масках, а также соблюдать социальную дистанцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru