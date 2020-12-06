В Новосибирске грабитель с ножем напал на администратора

На вора завели уголовное дело. Фото: Влад КОМЯКОВ

В субботу, 5 декабря, помощь полицейских понадобилась в одной из фирм, расположенных в Ленинском районе Новосибирска: там на офис напал грабитель.

- Неизвестный мужчина, угрожая администратору предметом, похожим на нож, пытался завладеть деньгами, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Скрутил нападавшего охранник: жуликом оказался 28-летний житель г. Обь. Его задержали и доставили в отдел.

В отношении грабителя возбуждено по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». На данный момент в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

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